Месть за могилизацию? Под Одессой смертница взорвала управление полиции

Смертница взорвала полицейское управление в Беляевке — городе в Одесской области. «Взрыв раздался после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка», — сообщили в областной полиции.
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