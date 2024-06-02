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Во Владивостоке на мосту образовалась крупная щель

Во Владивостоке на мосту образовалась крупная щель

Во Владивостоке «разошелся» мост на улице Гоголя. Жители города обратили внимание на крупную щель, которая практически поделила дорогу на две части, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Svodka25.

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Комментарии
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Александр Т
Всё хорошо прекрасная маркиза.
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