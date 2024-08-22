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В Волгоградской области после падения БПЛА возник пожар на объекте минобороны

В Волгоградской области после падения БПЛА возник пожар на объекте минобороны

Причиной возгорания на одном из объектов минобороны в Волгоградской области стал сбитый дрон.В Калачевском районе в Волгоградской области в ночь на четверг загорелся один из объектов минобороны.

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