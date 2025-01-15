Новая программа бесплатной медицинской помощи: что ждет россиян до 2027 года Ирина ВальковаПравительство России утвердило обновленную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на период 2025–2027 годов.
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