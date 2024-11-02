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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны России сообщило об уничтожении 24 дронов за ночь

За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 24 беспилотника, сообщило Минобороны. По данным ведомства, БПЛА сбили над Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Ростовской и Нижегородской областями, а также над Крымом.

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