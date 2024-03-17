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Самарцам рассказали, как не отравиться блинами

Самарцам рассказали, как не отравиться блинами

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как не отравиться на Масленицу.Взгляды экспертов единодушны: если вы не делаете блины самостоятельно, а покупаете готовые, то следует уделить внимание внешнему виду повара или продавца.

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