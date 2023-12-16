Раскрыта просьба Зеленского к лидерам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главам стран Европейского союза (ЕС), что для него важнее начало переговоров о вступлении республики в объединение, чем получение положительного решения о дополнительной финансовой помощи.
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