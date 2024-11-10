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Федор Федотов угрожает жене, которая год пытается с ним развестись: «Сказал, выгонит меня и дочь из квартиры»

Федор Федотов угрожает жене, которая год пытается с ним развестись: «Сказал, выгонит меня и дочь из квартиры»

В декабре 2023-го Анастасия Грибова подала на развод с Федором Федотовым. По словам молодой мамы, актер до сих пор отказывается являться в суд, чтобы официально расторгнуть брак.

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