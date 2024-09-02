Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и поздравил их с контролем над Константиновкой и Кирово в Донецкой народной республике (ДНР).
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