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Trump Allies Lay Groundwork for Massive New Tariffs

“President-elect Donald Trump’s former trade chief and those close to him are preparing to aggressively sell their plans for massive new tariffs on imports that will go far beyond anything seen in Trump’s first term,” Politico reports.

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