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Онколог Черемушкин: основными признаками рака являются снижение веса и слабость

Онколог Черемушкин: основными признаками рака являются снижение веса и слабость

Стандартными признаками заболевания раком являются резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

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