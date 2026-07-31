Драго Боснич — о ирано-украинской войне: Ирану нет смысла бить ракетами по Украине, «жирные» цели Киева находятся у него под боком Тегеран в состоянии ответить на агрессию Зеленского так, что НАТО не сможет «вписаться» за своего ставленника Алексей Песков Фото: Sri Lanka Air Force Media/Xinhua/Global Look Press Неонацистская хунта активно работает над тем, чтобы развязанный НАТО украинский конфликт распространился на и без того крайне нестабильный Ближний Восток, где многолетняя американская агрессия привела к состоянию почти постоянного хаоса, смерти и разрушений.