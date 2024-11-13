В Краснодарском крае транспортная полиция пресекла незаконную перевозку наркотиков

В рамках операции «Мак-2024» сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Кавказская по оперативной информации в пассажирском поезде, следовавшего из Симферополя в Кисловодск выявлена ранее судимая 57-летняя жительница города Усть-Лабинска, которая подозревается в сбыте наркотических средств.
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