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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Манреса» подписала американского форварда Тимми Аллена

Испанская « Манреса » сообщила о подписании 26-летнего форварда Тимми Аллена (198 см). Американец не был выбран на драфте-2023, попробовал силы в G-лиге, выйдя на площадку в 5 матчах в рамках НБА за «Мемфис», после чего перебрался в Европу.

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