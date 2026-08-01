«Манреса» подписала американского форварда Тимми Аллена

Испанская « Манреса » сообщила о подписании 26-летнего форварда Тимми Аллена (198 см). Американец не был выбран на драфте-2023, попробовал силы в G-лиге, выйдя на площадку в 5 матчах в рамках НБА за «Мемфис», после чего перебрался в Европу.