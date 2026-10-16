Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции заявил, что находится в хорошей игровой форме после выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
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