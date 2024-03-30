Никита Кологривый / Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России и признана экстремистской Никита Кологривый спешит на помощь нуждающимся… Никита Кологривый, вышедший из спецприемника за дебош в Новосибирске, пообещал помочь нуждающимся в «Крокусе» .