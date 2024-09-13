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Россиянам раскрыли секреты отказа от обжорства

Россиянам раскрыли секреты отказа от обжорства

Переедание становится причиной множества проблем со здоровьем — от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы до ожирения, предупредила врач-диетолог, эндокринолог клиники «Medical On Люберцы» Мария Дмитриева.

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