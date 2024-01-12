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13 человек эвакуировались из горящего производственного объекта в Челябинской области

13 человек эвакуировались из горящего производственного объекта в Челябинской области

Златоуст. Челябинская область. Трехэтажный корпус деревообрабатывающего производства вспыхнул в Златоусте Челябинской области, Затем пламя перекинулось на кровлю соседнего административно-бытового здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

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