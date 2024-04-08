Младший сержант Романов уничтожил гаубицу с экипажем ВСУ

Минобороны РФ Старший наводчик реактивной системы залпового огня гвардии младший сержант Иван Романов во время боя вывел боевую машину из-под огня боевиков ВСУ и ударил в ответ, уничтожив гаубицу противника вместе с личным составом.
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