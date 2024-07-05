Экс-премьер Британии Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая занимала этот пост меньше всех в истории, вызвала обвал на рынке облигаций и падение курса фунта стерлингов после потери места в парламенте по итогам выборов.
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