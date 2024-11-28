Страшная субстанция: РВК-Архангельск показал, чем жители города засоряют канализацию

Засоры канализации - частое обращение горожан, вот только возникают они по вине самих жителей. РВК-Архангельск продемонстировал, что таит в себе "подземелье"Специалисты РВК-Архангельск обратились к жителям областной столицы с необычной просьбой - использовать канализацию по её прямому назначению.