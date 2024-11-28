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Царьград

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Страшная субстанция: РВК-Архангельск показал, чем жители города засоряют канализацию

Страшная субстанция: РВК-Архангельск показал, чем жители города засоряют канализацию

Засоры канализации - частое обращение горожан, вот только возникают они по вине самих жителей. РВК-Архангельск продемонстировал, что таит в себе "подземелье"Специалисты РВК-Архангельск обратились к жителям областной столицы с необычной просьбой - использовать канализацию по её прямому назначению.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну народу на это мягко говоря насрать, пока самих не зацепит... Самим бы спуститься в канализационный дюкер и полазить там с чисткой.............
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19 час.

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