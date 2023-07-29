Спасатель рассказал о выживании на воде во время шторма

Если человек оказался во время смерча в море, ему не нужно тратить силы на борьбу со стихией. Об этом сообщил начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков, его цитирует «Подмосковье сегодня».