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Спасатель рассказал о выживании на воде во время шторма

Спасатель рассказал о выживании на воде во время шторма

Если человек оказался во время смерча в море, ему не нужно тратить силы на борьбу со стихией. Об этом сообщил начальник отдела аварийно-спасательных работ «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков, его цитирует «Подмосковье сегодня».

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