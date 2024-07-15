Песков: Путин не связывался с Трампом после покушения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 июля, в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос о контактах Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения на последнего.
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