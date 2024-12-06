Ученые выяснили, какая еда вредит организму даже при отказе от сахара и колбасы

Некоторые продукты, которые мы едим каждый день, могут значительно ускорить старение организма. Исследования показывают, что регулярное употребление определенных видов пищи может привести к воспалениям, замедлению клеточной регенерации и другим проблемам со здоровьем.
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