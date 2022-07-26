РФ обсуждает возможность упрощения визового режима с некоторыми странами

Российская сторона и свыше 15 государств ведут переговоры об упрощении визового режима. Рассказал об этом директор консульского департамента внешнеполитического ведомства РФ Иван Волынкин, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на интервью ТАСС.