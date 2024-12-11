Российские военные корабли не покинули Сирию, а находятся рядом с побережьем (ФОТО)

Российские военные корабли не покинули Сирию, а находятся рядом с побережьем. Согласно снимкам BlackSky и Planet Labs, ранее Россия держала пять надводных кораблей и одну подлодку на базе в сирийском Тартусе.
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