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Русская весна

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Российские военные корабли не покинули Сирию, а находятся рядом с побережьем (ФОТО)

Российские военные корабли не покинули Сирию, а находятся рядом с побережьем (ФОТО)

Российские военные корабли не покинули Сирию, а находятся рядом с побережьем. Согласно снимкам BlackSky и Planet Labs, ранее Россия держала пять надводных кораблей и одну подлодку на базе в сирийском Тартусе.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Молодцы,Россию ничем , никогда и никому не запугать!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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