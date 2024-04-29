Чтобы не мешал: 7 идей, куда поставить чайник на маленькой кухне

Катя Плетнева И везде практически он мешает ))))

H HELENE Пары кипящего чайника быстренько уничтожат мебель в нише, а про подоконник вообще промолчу, видимо у "дизайнеров" есть время каждый раз после чаепития протирать запотевшие стекла окон🤣.