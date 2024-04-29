На подоконнике, в углу столешницы, на подвесных полках — показываем все возможные варианты расположения чайника на кухне, где мало места.
Чтобы не мешал: 7 идей, куда поставить чайник на маленькой кухне
Комментарии
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Катя Плетнева
И везде практически он мешает ))))
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1 д.
H
HELENE
Пары кипящего чайника быстренько уничтожат мебель в нише, а про подоконник вообще промолчу, видимо у "дизайнеров" есть время каждый раз после чаепития протирать запотевшие стекла окон🤣.
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1 д.
АМ
Алиса Майская
Пост совершенно ни о чем. Если некуда поставить чайник - значит некуда, точка. А если есть стол, столешница, угол, полки и т.д. - значит есть куда ставить.
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21 час.
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