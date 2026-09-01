Высокоинтенсивные интервальные тренировки эффективны для снижения жировой массы и окружности талии

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) доказали свою эффективность в уменьшении окружности талии и снижении жировой массы, сообщается в методических рекомендациях Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.
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