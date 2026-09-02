Энергопотребление в России снизилось на 0,1% с начала года

В России снизилось энергопотребление на 0,1% с начала 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу «Системного оператора» Федора Опадчего.
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