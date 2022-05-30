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Уголовное дело завели после гибели водителя в аварии на трассе «Скандинавия»

Его пассажирка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» после смертельной аварии на 122-м км трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

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