Малкин забил в 3-й игре подряд. У него 1+1 против «Баффало»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 Б).

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