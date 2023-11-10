Храм Луны; один из самых охраняемых секретов Мачу-Пикчу. Он использовался для ритуалов, жертвоприношений и церемоний.
Храм Луны
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Храм Луны; один из самых охраняемых секретов Мачу-Пикчу. Он использовался для ритуалов, жертвоприношений и церемоний.
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