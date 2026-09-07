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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ваноли возвращается в «Фиорентину». Экс-тренер «Спартака» возглавлял «фиалок» в прошлом сезоне

« Фиорентина » достигла устной договоренности с Паоло Ваноли о назначении тренером. Сегодня «фиалки» и 54-летний итальянец подпишут контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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