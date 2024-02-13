Багреева: свыше 180 практик Москвы размещено на платформе «Смартека»

На начало 2024 года на портале лучших региональных практик «Смартека» размещен 181 проект Москвы. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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