Татьяна Буланова объяснила, почему разругалась с Анной Семенович

Артистки вот уже долгое время избегают друг друга. Причиной ссоры подруг стала новая песня, которая понравилась обеим певицам.
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