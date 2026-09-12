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Ученые дали окончательный ответ, нужно ли опускать крышку унитаза перед смывом

Ученые дали окончательный ответ, нужно ли опускать крышку унитаза перед смывом

Оказалось, что положение крышки влияет на то, как много частичек опасных микроорганизмов окажется в зоне вашего дыхания.

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