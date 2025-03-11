Сложный тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм по случайному кадру

Проверьте себя! «Котенок Гав»Вы способны отличить «Сказку о рыбаке и рыбке» от «Сказки о царе Салтане» по одному кадру? А понять, какая из Василис изображена на скриншоте — Премудрая, Прекрасная или вообще Микулишна? Только тот, кто может советские мультфильмы и пересматривает их постоянно, может с легкостью сделать это.