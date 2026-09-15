Имущество нескольких предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ

Имущество шести предприятий Севастополя включили в казну за поддержку ВСУ. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в казну включены: Севастопольский приборостроительный завод «Парус», компании «ТБИ», «КЭТЗ «Сатурн», «Атлантис-ЛТД», «Росттрейд», «Рифер».
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