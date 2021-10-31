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Почему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне

Почему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне

автор - Квинтэссенция Добрый день, дорогие читатели. Сегодня захотелось порассуждать об одной из моих любимых тем.

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Валера Юшков
Это не позволит государство.
Александр Терехов
Легко управляемое дышло заложено ИЗНАЧАЛЬНО в законе и все решает не момент истины а суд.
Владимир Кузин
Из тюрьмы выйти можно, из могилы нет. Защищайте себя любыми способами.
Семенков Александр
Правильно!!!
саша дмитренко
лучше на нары чем на кладбище,,известный закон)))
саша дмитренко
очень спорно,, баба сказала что ее хотели изнасиловать и потому она убила,,,суду решать!!! а вот-/мой дом моя крепость/ применить стоит,
Николай Петров
Хожу с ножиком. Всегда. С маленьким, швейцарским "Викториноксом". Знаю как его применять. И делал дважды. Ни разу не судили. При том, что первый раз нападавшие остались инвалидами. Двое из пяти. Дело было прекращено на фазе предъявления обвинения.
konstantinos параскевопулос
Я полгостью согласен с автором. И Жириновский тоже со мной согласен.Закон они изменят,когда хулиган убьет судью или депутата.
Юрий Ермолин
Если несколько, то возможно.
владимир шекунов
Ошибаетесь. Закон они не изменят, даже если убьют 10 судей и 20 депутатов...
Владимир Фердман
Ну, если суд определит степень опасности нападавшего и доведет это до обороняющегося и даст ему возможность и время оценить степень опасности и проанализировать свои противодействия и их последствия, тогда конечно.
саша дмитренко
а еще есть состояние аффекта,,но опять решает суд
владимир шекунов
С аффектом не все так просто. Несколько составляющих и ключевое - это заключение психиатра.
Валентин Щербаков
Наш Президент в своё время заявил, что если вам угрожают, то бить надо первым, поэтому все эти статьи, выяснения, ни к чему хорошему не приведут, кроме злобы со стороны защищающегося, если суд будет выискивать какие-то смягчающиеся зацепки к нападающему.
bianka Белая
Самооборона обычно происходит рефлекторно. Это нападение обдумывается. Так что, если обороняющийся оттолкнул нападавшего, а тот случайно врезался головой в камень и почил, то суд должен интересовать лишь один вопрос: кто на кого нападал и кто оборонялся.
владимир шекунов
Именно поэтому законодатель допускает причинение нападавшему чуть большего вреда. А в вашем примере суда не должно быть по определению.
bianka Белая
Сул должен быть всегда, чтобы не было ошибок. Чтобы нк было самосуда. А вот статьи УК это бред. Должна быть лишь одна статья: в каждом подобном случае требуется разбор, кто на кого напал. А то ведь преступник тоже может заявить, что потерпевший сам на него напал и на ножик напоролся. А уж если доказано, что человек именно оборонялся, то с него должны быть сняты все обвинения.
владимир шекунов
Фразой "суд должен быть всегда" вы меня пугаете. Объяснить вам проблематику данной темы будет крайне проблематично.
bianka Белая
А вы меня пугаете намёком, что что - то можно делать " без суда и следствия"
владимир шекунов
Про следствие речи не было. В любом случае доследственная проверка должна проводиться и устанавливаться факты и с этим я согласен. Но вы считаете совсем не так.
bianka Белая
Интересно вы считаете- за меня. Теперь и я буду знать, что я " так" считаю.
Артем Ефремов
Око за око , зуб за зуб - почему это плохо ??? Отмена смертной казни по тяжелым преступлениям - зачем ??? Народ об этом спрашивали ? У государства есть право на насилие , - согласен есть. Государство для народа? Может стоит провести референдум по этим вопросам ? Полагаю народ активно поучаствует.
ГусЕна
мой дом моя крепость/ применить стоит!
Vladimir Lioubimcev
Предъявлять простому человеку статью с обвинениями в "превышении необходимой самообороны" могут только КРЕТИНЫ. Предъявлять подобные обвинения можно ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ, знакомому с методами самообороны, в том числе и безопасными. А если человек не владеет такими навыками, то и предъявление обвинений в превышении самообороны, НЕЗАКОННЫ.
владимир шекунов
Вы явно не материалист. И в ваших рассуждениях сознание первично и определяет бытие. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности. Или не так?
Аршак Меликджанян
мне наплевать на ментальность или материальность, лучше сидеть чем лежать, из тюрьмы выйдешь, из могилы нет. и близких суд не защитит и не воскресит.
владимир шекунов
Согласен с вами, если рассуждать в таком ключе. Лучше быть богатым и здоровым, чем старым и больным.
Walery
Если у Вас так далеко зашло, то самый приемлемый вариант - убегайте. Иначе вас Закон исправлять будет. Адекватность вашего ответа суд определить не сможет и не пожелает, а преступник для суда вот он - перед судом, превысивший пределы обороны. Хотя бывают и варианты - несколько лет назад молодой подвыпивший русский парень в Москве перед ночным клубом забавлялся с моделью игрушки-автомобиля, управляемого с пульта по радио. Он подкатил его к проходившей девушке и сказал "Такси не желаете". Банальная шутка, не так ли. Однако сопровождавший девушку человек не поленился пройти несколько метров в сторону парня и ударил его. Нетрезвый упал и головой об асфальт. Умер. Суд оправдал убийцу - умер парень не от удара рукой, а об асфальт... Убийца кавказец мастер спорта по боям без правил... Другой вариант с автором комментария - крупный молодой казах избивал (до крови) пожилого узбека, оба водители и что-то не поделили дорогу. Я вмешался и остановил драку без драки в общем. В итоге оба мусульманина подружились по родственному и показали на меня, появились неизвестные лжесвидетельницы-казашки. Давно это было, но вмешиваться в подобные события казахское правовое поле отбило надолго. В самом деле я не уполномочен наводить порядок или предотвращать убийства. Максимум как в америке могу позвонить в полицию и только. Правда, сегодня есть вариант все снимать на телефон.! И это наверное самое правильное, учитывая ситуацию в Метро с Ковалевым. Кто решится поправить мое законо - послушание...
Так будет
ощущение, что законы пишут "исправившиеся" бандосы.... они же, сука, дети, ну нельзя с ними так жестко, чтобы обороняющийся, вдруг так сразу и убил к хуям.... быдло в России никогда не переведется, пока будут действовать половинчатые законы
владимир шекунов
Как раз с данным законом все в порядке. Проблема ведь лишь в его правоприменении, точнее в людях, применяющих закон. На бумаге все четко и гладко, а на практике возможно все.
Виктор Перминов
Какой бы не был закон, но действовать надо по ситуации, иначе точно пострадаешь от нападавшего.
александр рожок
Нынешнее законодательство защищает больше преступников чем законопослушных граждан
александр рожок
Все правильно, в армии наш ротный говорил в уставе сказано кричать стой кто идет, стой стрелять буду, выстрел вверх а уж потом стрелять на поражение, но в жизни луче сначала стрелять а потом кричать, лучше отсидеть за превышение чем погибнуть по уставу
Александр Волков
Этих придумщиков законов не нюхавших жизнь самих в такие условия, когда надо защищать себя и родных! У тебя только кулак, а у них оружие, а сядешь ты!!! Сколько хороших ребят сидят, потому что оказались мужчинами, вспомните недавний случай в метро! Спросите у того, кто был рядом минимум одна треть скажет, что боялись сами оказаться за решеткой из-за закона и уважения законников к диаспорам!
Аркадий Цыганов
Автор очень даже прав.

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