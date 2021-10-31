Почему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне

Темы дняПолитикаПочему я должен думать о последствиях, если агрессию проявят в мою сторону. Или когда примут нормальный закон о самообороне автор - Квинтэссенция Добрый день, дорогие читатели. Сегодня захотелось порассуждать об одной из моих любимых тем.Вернуться к статье3515НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковЭто не позволит государство.Александр ТереховЛегко управляемое дышло заложено ИЗНАЧАЛЬНО в законе и все решает не момент истины а суд.Владимир КузинИз тюрьмы выйти можно, из могилы нет. Защищайте себя любыми способами.Семенков АлександрПравильно!!!саша дмитренколучше на нары чем на кладбище,,известный закон)))саша дмитренкоочень спорно,, баба сказала что ее хотели изнасиловать и потому она убила,,,суду решать!!! а вот-/мой дом моя крепость/ применить стоит,Николай ПетровХожу с ножиком. Всегда. С маленьким, швейцарским "Викториноксом". Знаю как его применять. И делал дважды. Ни разу не судили. При том, что первый раз нападавшие остались инвалидами. Двое из пяти. Дело было прекращено на фазе предъявления обвинения.konstantinos параскевопулосЯ полгостью согласен с автором. И Жириновский тоже со мной согласен.Закон они изменят,когда хулиган убьет судью или депутата.Юрий ЕрмолинЕсли несколько, то возможно.ВШвладимир шекуновОшибаетесь. Закон они не изменят, даже если убьют 10 судей и 20 депутатов...Владимир ФердманНу, если суд определит степень опасности нападавшего и доведет это до обороняющегося и даст ему возможность и время оценить степень опасности и проанализировать свои противодействия и их последствия, тогда конечно.саша дмитренкоа еще есть состояние аффекта,,но опять решает судВШвладимир шекуновС аффектом не все так просто. Несколько составляющих и ключевое - это заключение психиатра.Валентин ЩербаковНаш Президент в своё время заявил, что если вам угрожают, то бить надо первым, поэтому все эти статьи, выяснения, ни к чему хорошему не приведут, кроме злобы со стороны защищающегося, если суд будет выискивать какие-то смягчающиеся зацепки к нападающему.bianka БелаяСамооборона обычно происходит рефлекторно. Это нападение обдумывается. Так что, если обороняющийся оттолкнул нападавшего, а тот случайно врезался головой в камень и почил, то суд должен интересовать лишь один вопрос: кто на кого нападал и кто оборонялся.ВШвладимир шекуновИменно поэтому законодатель допускает причинение нападавшему чуть большего вреда. А в вашем примере суда не должно быть по определению.bianka БелаяСул должен быть всегда, чтобы не было ошибок. Чтобы нк было самосуда. А вот статьи УК это бред. Должна быть лишь одна статья: в каждом подобном случае требуется разбор, кто на кого напал. А то ведь преступник тоже может заявить, что потерпевший сам на него напал и на ножик напоролся. А уж если доказано, что человек именно оборонялся, то с него должны быть сняты все обвинения.ВШвладимир шекуновФразой "суд должен быть всегда" вы меня пугаете. Объяснить вам проблематику данной темы будет крайне проблематично.bianka БелаяА вы меня пугаете намёком, что что - то можно делать " без суда и следствия"ВШвладимир шекуновПро следствие речи не было. В любом случае доследственная проверка должна проводиться и устанавливаться факты и с этим я согласен. Но вы считаете совсем не так.bianka БелаяИнтересно вы считаете- за меня. Теперь и я буду знать, что я " так" считаю.Артем ЕфремовОко за око , зуб за зуб - почему это плохо ??? Отмена смертной казни по тяжелым преступлениям - зачем ??? Народ об этом спрашивали ? У государства есть право на насилие , - согласен есть. Государство для народа? Может стоит провести референдум по этим вопросам ? Полагаю народ активно поучаствует.ГусЕнамой дом моя крепость/ применить стоит!Vladimir LioubimcevПредъявлять простому человеку статью с обвинениями в "превышении необходимой самообороны" могут только КРЕТИНЫ. Предъявлять подобные обвинения можно ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ, знакомому с методами самообороны, в том числе и безопасными. А если человек не владеет такими навыками, то и предъявление обвинений в превышении самообороны, НЕЗАКОННЫ.ВШвладимир шекуновВы явно не материалист. И в ваших рассуждениях сознание первично и определяет бытие. Но ведь незнание закона не освобождает от ответственности. Или не так?АМАршак Меликджанянмне наплевать на ментальность или материальность, лучше сидеть чем лежать, из тюрьмы выйдешь, из могилы нет. и близких суд не защитит и не воскресит.ВШвладимир шекуновСогласен с вами, если рассуждать в таком ключе. Лучше быть богатым и здоровым, чем старым и больным.WWaleryЕсли у Вас так далеко зашло, то самый приемлемый вариант - убегайте. Иначе вас Закон исправлять будет. Адекватность вашего ответа суд определить не сможет и не пожелает, а преступник для суда вот он - перед судом, превысивший пределы обороны. Хотя бывают и варианты - несколько лет назад молодой подвыпивший русский парень в Москве перед ночным клубом забавлялся с моделью игрушки-автомобиля, управляемого с пульта по радио. Он подкатил его к проходившей девушке и сказал "Такси не желаете". Банальная шутка, не так ли. Однако сопровождавший девушку человек не поленился пройти несколько метров в сторону парня и ударил его. Нетрезвый упал и головой об асфальт. Умер. Суд оправдал убийцу - умер парень не от удара рукой, а об асфальт... Убийца кавказец мастер спорта по боям без правил... Другой вариант с автором комментария - крупный молодой казах избивал (до крови) пожилого узбека, оба водители и что-то не поделили дорогу. Я вмешался и остановил драку без драки в общем. В итоге оба мусульманина подружились по родственному и показали на меня, появились неизвестные лжесвидетельницы-казашки. Давно это было, но вмешиваться в подобные события казахское правовое поле отбило надолго. В самом деле я не уполномочен наводить порядок или предотвращать убийства. Максимум как в америке могу позвонить в полицию и только. Правда, сегодня есть вариант все снимать на телефон.! И это наверное самое правильное, учитывая ситуацию в Метро с Ковалевым. Кто решится поправить мое законо - послушание...Так будетощущение, что законы пишут "исправившиеся" бандосы.... они же, сука, дети, ну нельзя с ними так жестко, чтобы обороняющийся, вдруг так сразу и убил к хуям.... быдло в России никогда не переведется, пока будут действовать половинчатые законыВШвладимир шекуновКак раз с данным законом все в порядке. Проблема ведь лишь в его правоприменении, точнее в людях, применяющих закон. На бумаге все четко и гладко, а на практике возможно все.Виктор ПерминовКакой бы не был закон, но действовать надо по ситуации, иначе точно пострадаешь от нападавшего.александр рожокНынешнее законодательство защищает больше преступников чем законопослушных гражданалександр рожокВсе правильно, в армии наш ротный говорил в уставе сказано кричать стой кто идет, стой стрелять буду, выстрел вверх а уж потом стрелять на поражение, но в жизни луче сначала стрелять а потом кричать, лучше отсидеть за превышение чем погибнуть по уставуАлександр ВолковЭтих придумщиков законов не нюхавших жизнь самих в такие условия, когда надо защищать себя и родных! У тебя только кулак, а у них оружие, а сядешь ты!!! Сколько хороших ребят сидят, потому что оказались мужчинами, вспомните недавний случай в метро! Спросите у того, кто был рядом минимум одна треть скажет, что боялись сами оказаться за решеткой из-за закона и уважения законников к диаспорам!Аркадий ЦыгановАвтор очень даже прав.Комментировать
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