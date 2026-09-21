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Царьград

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Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер вышел из тюрьмы досрочно

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер вышел из тюрьмы досрочно

Вячеслав Гайзер, ранее осужденный за коррупцию, вышел на свободу из исправительной колонии в Тверской области.

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