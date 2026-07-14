Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Банк России закупил юаней на 4,8 млрд рублей с расчетами на июль

Банк России закупил юаней на 4,8 млрд рублей с расчетами на июль

13 июля 2026 года Банк России приобрел на внутреннем рынке юани на сумму 4,8 млрд рублей. Аналогичный объем валюты был куплен с расчетами на 10 июля, операции прошли через валютную секцию Московской биржи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии