Банк России закупил юаней на 4,8 млрд рублей с расчетами на июль

13 июля 2026 года Банк России приобрел на внутреннем рынке юани на сумму 4,8 млрд рублей. Аналогичный объем валюты был куплен с расчетами на 10 июля, операции прошли через валютную секцию Московской биржи.
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