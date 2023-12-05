Африканские добровольцы помогают российским военнослужащим в СВО

На вопрос зачем они это делают — отвечают:"У нас на Родине стоит памятник ЧВК "Вагнер", хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия" — заявил один из чернокожих.