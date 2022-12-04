В Москве снова оказался побит рекорд атмосферного давления 1954 года

Аргументы и Факты

В Москве снова оказался побит суточный рекорд атмосферного давления 68-летней давности. 4 декабря барометры показали 772,2 миллиметра ртутного столба, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.