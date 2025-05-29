Проект, запрещающий мигрантам иметь больше одной сим-карты, внесут в Думу 30 мая

Законопроект, позволяющий приезжающим в Россию мигрантам иметь только одну сим-карту, будет внесен в Госдуму 30 мая, сообщил RTVI один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.