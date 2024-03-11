Песков указал на отрицание Киевом переговоров с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв папы римского Франциска к Украине поднять белый флаг, отметил, что президент России Владимир Путин всегда называл переговоры предпочтительным путем решения конфликта.
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