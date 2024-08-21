Мастер по ремонту военной техники помог вернуть на поле боя более 15 машин

Владимир Абрамов в ходе участия в специальной военной операции (СВО) выполняет задачи по военно-политической работе в целях поддержания морально-политического и психологического состояния личного состава.
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