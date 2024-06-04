Власти Перми хотят восстановить суда на подводных крыльях

Корабли были разработаны в советское время и выпускались до 2007 года.В Пермском крае рассматривается возможность восстановления и обновления двух судов на подводных крыльях «Метеор», сообщил сегодня министр транспорта Сергей Вешняков.
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