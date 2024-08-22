Приключенческий боевик Eternal Strands выйдет в начале 2025 года Eternal Strands, приключенч...

Приключенческий боевик Eternal Strands выйдет в начале 2025 годаEternal Strands, приключенческий боевик, сочетающий в себе возвышающихся боссов, неожиданный игровой процесс и фэнтезийный мир, получила новый трейлер, описывающий её механику.
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