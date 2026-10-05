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Орловские новости

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В Орле у местной жительницы удалили 10-килограммовую опухоль

В Орле у местной жительницы удалили 10-килограммовую опухоль

У жительницы Орла чуть старше 60 лет обнаружили опухоль весом более 10 килограммов — образование заполнило малый таз и сдавливало внутренние органы, сообщает Орловский онкологический диспансер.

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