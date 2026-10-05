В Орле у местной жительницы удалили 10-килограммовую опухоль

У жительницы Орла чуть старше 60 лет обнаружили опухоль весом более 10 килограммов — образование заполнило малый таз и сдавливало внутренние органы, сообщает Орловский онкологический диспансер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым