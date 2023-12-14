Субсидирование авиаперелетов поддержит туризм на Дальнем Востоке

Depositphotos Продление на 2024 год "плоских" тарифов на авиаперевозки затронет миллионы россиян и будет стимулировать развитие туризма на Дальнем Востоке, сообщили жители региона и представители туристического бизнеса РЕН ТВ.
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